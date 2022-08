Preiserhöhung bei Sony: Die PlayStation 5 wird teurer!

Sony spricht von «schwieriger Entscheidung»

Verbraucherinnen und Verbraucher werden also voraussichtlich tiefer in die Tasche greifen müssen, sollten sich die Händler an die Empfehlung halten - und sollten Kunden überhaupt die Möglichkeit bekommen, eine der Konsolen zu kaufen. Unter anderem auch in Grossbritannien, in der Heimat Japan, in China, Australien, Mexiko und Kanada steigen die Preise. Die USA bleiben von der Erhöhung verschont. Warum die Vereinigten Staaten ausgenommen sind, hat Ryan nicht mitgeteilt.