Preiserhöhungen und Begrenzungen: Das ändert sich bei Aldi und Lidl

Abgabe in haushaltsüblichen Mengen

Rationierungen plant Aldi laut eigenen Angaben nicht. Der Discounter bleibe bei seinem Prinzip, «Artikel in haushaltsüblichen Mengen abzugeben», sagte Erik Döbele, nationaler Einkaufschef bei Aldi Süd. Der Discounter Lidl setzt ebenfalls auf dieses Modell. «Da bestimmte Warengruppen, beispielsweise Speiseöl und Konserven, derzeit sehr stark nachgefragt werden, geben wir diese Produkte in allen Filialen nur in haushaltsüblichen Mengen ab», teilte das Unternehmen «Echo24» mit. Die Warenversorgung in den Filialen der Handelssparten sei grundsätzlich sichergestellt und mit den Lieferanten und Logistik-Dienstleistern stehe man in enger Abstimmung, um die Warenverfügbarkeit auch weiterhin bestmöglich zu gewährleisten. Lediglich bei einzelnen Produkten könne es zu Lieferverzögerungen kommen. Zu möglichen Preiserhöhungen äusserte sich Lidl nicht.