Preisverdächtig: Halloween-Kostüme setzen 2025 neue Massstäbe

Ob Hexe, Vampir oder Zombie: Halloween–Kostüme von der Stange haben 2025 ausgedient. Das Netz begeistert sich stattdessen für gut durchdachte, detailreiche und kreative Verkleidungen. Der 31. Oktober wird so zur Fashion Show für Modebegeisterte mit Freude an Grusel–Looks.
Clown und Batman mal anders
Auf TikTok, Instagram und Co. häufen sich Inspo–Videos für den perfekten Auftritt an Halloween. Dabei zeigt sich: Auch klassische Kostüme werden neu und modisch interpretiert. Statt auf den Clown mit knallroter Perücke setzen Fashion–Liebhaberinnen auf eine stilvollere Variante: den Pierrot–Clown. Ein weisses Kleid mit schwarzen Pompons vorne und an den Ärmeln sowie ein spitzer Hut bilden die Basis. Für mehr Volumen sorgt ein Petticoat, eine schwarz–weiss geringelte Strumpfhose gibt dem Look zusätzliche Tiefe.
Ebenso wichtig ist das Make–up: Das Gesicht wird weiss grundiert, dazu kommen schwarzer Lippenstift und grafische Details rund um die Augen – etwa in Diamantform. Auch ein Pantomime–Look mit traurigem Ausdruck passt dazu.
Serien– und Filmfiguren sind weiterhin beliebte Inspirationen. Superhelden–Fans dürfen in diesem Jahr ihr klassisches Batman–Kostüm in der hintersten Ecke des Schranks verstauen. Denn Robert Pattinsons (39) düsterer Bruce–Wayne–Look läuft der uninspirierten Verkleidung den Rang ab. Entscheidend ist hierbei das schwarze, zerlaufende Augen–Make–up. Genauso wie die fransigen, nassen Strähnen, die bis zu den Augen reichen. Für das Outfit braucht es nicht viele Teile: Eine weite Bomberjacke über einem Hoodie und Shirt, kombiniert mit einer Hose macht das Kostüm komplett.
Der Look von Alex aus «Uhrwerk Orange» ist mit einer weissen Bluse, einer engen Hose oder einem Rock und der ikonischen Melone schnell umgesetzt. Die nötigen Details liefern Hosenträger und ein schwarzer Stock. Auch überlange, aufgemalte oder aufgeklebte Wimpern am rechten Auge sind ein Muss.
Outfits, die jeden Kostümwettbewerb gewinnen
Für Aufsehen sorgen auch die Halloween–Outfits der Content Creatorin Sophie Silva. In Kurzvideos verwandelt sie sich etwa in Bambi, in einen Pfau oder in Sally aus «Nightmare Before Christmas». Besonders kunstvoll: Ihre Interpretation der Disney–Prinzessin Rapunzel. Ein fliederfarbenes Korsettkleid mit Blüten–Ausschnitt bildet das Herzstück des Outfits. Weisse Spitzenstrümpfe und Heels mit spiralförmigen Riemen erwecken die Filmfigur zum Leben.
Mit Extensions lassen sich die langen Haare zaubern. Nachdem daraus ein Zopf geflochten wird, müssen zahlreiche Blüten daran angebracht werden. Ein Chamäleon–Plüschtier hält als Rapunzels Begleiter Pascal her.