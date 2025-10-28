Preisverdächtig: Halloween-Kostüme setzen 2025 neue Massstäbe

Serien– und Filmfiguren sind weiterhin beliebte Inspirationen. Superhelden–Fans dürfen in diesem Jahr ihr klassisches Batman–Kostüm in der hintersten Ecke des Schranks verstauen. Denn Robert Pattinsons (39) düsterer Bruce–Wayne–Look läuft der uninspirierten Verkleidung den Rang ab. Entscheidend ist hierbei das schwarze, zerlaufende Augen–Make–up. Genauso wie die fransigen, nassen Strähnen, die bis zu den Augen reichen. Für das Outfit braucht es nicht viele Teile: Eine weite Bomberjacke über einem Hoodie und Shirt, kombiniert mit einer Hose macht das Kostüm komplett.