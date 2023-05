Prinz Edward (59) startet am heutigen Montag (22. Mai 2023) einen zweitägigen Besuch in Berlin. Der jüngste Bruder von König Charles III. (74) wird in der Hauptstadt den Duke of Edinburgh's International Award verleihen. Die gleichnamige Wohltätigkeitsorganisation unterstützt junge Menschen bei ausserschulischem, ehrenamtlichen Engagement.