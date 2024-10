Preisverleihung: Gleich drei Spencer-Ladys unterstützen Prinz William

Die Obdachlosigkeit zu beenden, ist ein Herzensthema des Prinzen. Aus diesem Anlass rief er mit seiner Frau Prinzessin Kate (42) die «Homewards»–Initiative ins Leben. Die Dokumentation «Prince William: We Can End Homelessness» rückt das Anfangsjahr der Initiative in den Fokus. Das Format soll am 30. und 31. Oktober im britischen Fernsehen gezeigt werden. Vorab erschien ein Clip, in dem der Prinz seine Motivation hinter dem Engagement verdeutlichte.