Preisverleihung: Muskel-Auftritt von Königin Letizia auf Mallorca

Königin Letizia von Spanien (49) bewies bei der Preisverleihung am Sonntag im Rahmen des Atlàntida Mallorca Film Festes einmal mehr, dass sie die unangefochtene Queen der Oberarmmuskeln im royalen Zirkel ist. Zu der Abschlussveranstaltung, bei der sie der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert (69) ihre Trophäe überreichte, erschien die Spanierin in einem schlichten schwarzen Satinkleid ohne Ärmel. Durch den Schnitt wurden die gestählten Arme der Königin perfekt in Szene gesetzt.