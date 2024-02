Premier-League-Spiel: Harry Styles mischt sich unter die Fussball-Fans

Harry Styles mit neuer Frisur

Das Fussballspiel war aber nicht das einzige, was es an diesem Tag zu beobachten gab: Fans bemerkten auch die neue Frisur des Sängers. Nachdem Styles im November 2023 mit einem raspelkurzen Buzz Cut fotografiert wurde, sind seine Haare inzwischen wieder einige Zentimeter gewachsen. Der 30–Jährige trug sie am Sonntag mit kurzen Seiten und nach oben gestylt. Ob Styles sich bald vielleicht auch wieder mit seiner berühmten Lockenpracht zeigt?