Premiere! Alle fünf Culkin-Brüder erstmals in einem Projekt

In diesen Filmen traten die Culkin–Brüder bisher gemeinsam auf

Auch wenn sie noch nie zuvor alle zusammen in einem Film– oder Serienprojekt vertreten waren, ist es doch nicht das erste Mal, dass einige der Culkin–Brüder für ein– und dasselbe Projekt vor der Kamera standen. So spielte etwa der zwei Jahre jüngere Kieran Culkin in «Kevin – Allein zu Haus» Macaulay Culkins jüngeren Bruder Fuller McCallister. Rory Culkin hingegen verkörperte in «Richie Rich» und der Independent–Tragikomödie «Igby» jüngere Versionen der von seinen Brüdern Macaulay und Kieran Culkin gespielten Figuren.