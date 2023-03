Cannes-Debüt brachte Indiana Jones vor 15 Jahren kein Glück

Indiana Jones ist in Cannes kein Unbekannter. Bereits 2008 debütierte «Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels» an der Croisette. Bei der Premiere nur wenige Tage vor der regulären Kinoauswertung brachen die anwesenden Kritiker zunächst in Jubel aus. Die Zahlen an der Kinokasse stimmten zu Beginn ebenfalls. Doch bei den Fans der Indy-Reihe ist der vierte Teil grösstenteils verhasst.