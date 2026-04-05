Premiere für Papst Leo XIV.: Erster Ostersegen auf dem Petersplatz

«Der auferstandene Christus segne uns und schenke der ganzen Welt seinen Frieden», rief Leo XIV. den Gläubigen zu. Zuvor hatte er in seiner Predigt die Abgründe der Gegenwart beim Namen genannt: Krieg, Unterdrückung der Schwächsten, Profitgier, die die Ressourcen der Erde plündere. Die Welt des Jahres 2026 liefere täglich Belege dafür, dass der Tod nicht das letzte Wort haben solle – und der Glaube an die Auferstehung könne genau das bezeugen: «Der Tod ist für immer besiegt.» Zum Abschluss des Ostersonntags richtete Leo XIV. von der Mittelloggia des Petersdoms noch einmal klare Worte an die Welt: «Wir dürfen nicht länger gleichgültig bleiben! Und wir dürfen uns nicht mit dem Bösen abfinden.»