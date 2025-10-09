Premiere in Berlin: Heidi Klum lässt tief blicken

Während Klum auf schlichte Farben setzte, präsentierten sich viele andere Gäste in glitzernden Roben. Natascha Ochsenknecht kombinierte beispielsweise eine mehrreihige Swarovski–Kette mit einem roten Anzug. Jasmin Wagner, bekannt als Blümchen, trug einen Glitzerkragen. Kader Loth erschien in einem pinken Dolce–&–Gabbana–Jumpsuit. «Wir haben in Deutschland ja nicht wirklich viele Anlässe, wo man solche Kleider tragen kann», begründete «GNTM»–Siegerin Barbara Meier ihre extravagante Outfitwahl gegenüber der «Berliner Morgenpost»: Sie wählte eine goldene Robe, die ihre Brust nur durch zwei Flammen–Elemente verdeckte.