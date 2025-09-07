Premiere in Toronto: Daniel Craig versammelt «Knives Out»-Cast um sich

Daniel Craig: «Grosses Glück» mit Rolle als Benoit Blanc

«Wie glücklich kann ich mich schätzen, so eine Rolle spielen zu dürfen?», erklärte Daniel Craig über seine Rolle im Gespräch mit «People» auf dem roten Teppich der Premiere. «Ich meine, ich habe [James] Bond gespielt und jetzt spiele ich plötzlich Benoit Blanc. Ich habe grosses Glück.» Zu einem möglichen vierten Teil und einer Rückkehr seiner Rolle sagte er: «Ich weiss es nicht. Rian hat noch nichts geschrieben, weil wir gerade diesen Film herausbringen.» Wenn der Drehbuchautor und Regisseur ein weiteres Drehbuch schreibe, «das so gut ist, wie ich es mir vorstelle, dann ist die Entscheidung leicht».