Premiere mit 80 Jahren: Joni Mitchell wird bei den Grammys auftreten

Bekommt sie ihren zehnten Grammy?

Die Folk–Legende ist für den Grammy Award in der Kategorie «Bestes Folk–Album» mit ihrem Album «Joni Mitchell At Newport (Live)» nominiert. Wie am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wird die «Big Yellow Taxi»–Sängerin zum ersten Mal in ihrer Karriere bei der Preisverleihung auftreten. Die 80–Jährige kündigte die Neuigkeit ebenfalls auf ihrem Instagram–Account an. Sie hat bereits neunmal einen Grammy gewonnen, war aber nie als Performerin dabei.