Premiere! Travis Kelce teilt erstmals Pärchen-Fotos mit Taylor Swift

Die Beziehung von Taylor Swift und Travis Kelce

Taylor Swift und Travis Kelce wurden erstmals im Juli 2023 in Verbindung gebracht, als Kelce ein Konzert der Popsängerin besuchte. Im September zeigte sich Swift neben Kelces Mutter Donna (72) in einer Suite bei einem seiner Spiele. Danach verliessen sie gemeinsam das Stadion. Schon damals schwärmte Kelce von der Musikerin. «Ein grosses Lob an Taylor, dass sie hergefahren ist. Das war ziemlich krass», freute er sich im Podcast «New Heights with Jason and Travis Kelce». In den folgenden Monaten begleitete er sie bei einigen Konzerten ihrer «Eras Tour» – und stand im Juni 2024 in London sogar selbst auf der Bühne.