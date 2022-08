Premiere von «Bullet Train»: Brad Pitt überrascht in sportlichem Grün

Darum geht es in «Bullet Train»

In «Bullet Train» spielt Pitt einen Auftragskiller, der von seiner Chefin (Sandra Bullock, 58) zu einem allerletzten Job überredet wird. Die Handlung spielt überwiegend in einem der berühmten japanischen Hochgeschwindigkeitszüge Shinkansen zwischen Tokio und Kyoto. Pitt soll dort einen Aktenkoffer an sich bringen, muss aber schnell erfahren, dass noch weitere Attentäter an Bord sind, die das gleiche Ziel verfolgen.