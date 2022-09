Brendan Fraser wird in Venedig gefeiert - und «The Rock» zeigt sich begeistert

In den frühen 2000ern war Brendan Fraser der Star der «Die Mumie»-Trilogie. Mittlerweile ein wenig in der Versenkung verschwunden, feiert der US-Schauspieler derzeit ein gewaltiges Comeback. Er spielt die Hauptrolle eines 270 Kilo schweren, sterbenden Mannes in «The Whale». Das Drama von Regisseur Darren Aronofsky (53) feierte am Sonntagabend bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere. Fraser erhielt am Lido einen über sechs Minuten währenden, tosenden Applaus sowie Standing Ovations vom restlos begeisterten Saalpublikum. Ein Video davon ging viral.