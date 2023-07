Prime Day 2023: Amazon lockt wieder diesen Rabatten

Amazon veranstaltet wieder seinen alljährlichen Prime Day. Am 11. und 12. Juli 2023 können Abonnentinnen und Abonnenten womöglich kräftig sparen, denn der Händler verspricht in einer Pressemitteilung wieder Angebote für tausende Produkte, die zum vergünstigten Preis verkauft werden - ähnlich wie beispielsweise am Black Friday oder Cyber Monday.