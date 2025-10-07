Prime Deal Days: Nächste Amazon-Aktion noch vor dem Black Friday

Neben klassischen Produktdeals verknüpft Amazon die Aktion ausserdem mit weiteren Prime–Diensten. Neukundinnen und –kunden können Amazon Music Unlimited für vier Monate kostenlos testen und erhalten Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs sowie Podcasts ohne Werbung. Zusätzlich stehen Audible–Hörbücher zur Verfügung. Für Geschäftskunden gibt es beim Anlegen eines neuen Amazon–Business–Kontos einen Rabatt von bis zu 100 Euro auf die erste Bestellung.