Am heutigen 11. und am 12. Oktober veranstaltet Amazon in 15 Ländern erstmals eine Rabatt-Aktion unter dem Motto «Prime Exklusive Angebote». Auch in Deutschland und Österreich können Verbraucherinnen und Verbraucher sparen. Wer beispielsweise bereits auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, bekommt eine reichhaltige Auswahl an Artikeln aus unterschiedlichsten Produktkategorien geboten.