Prime Video ohne Werbung: Diese Tricks machen es möglich

Auf eigene Gefahr

Über ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) ist es in der Theorie möglich, Streamingdiensten vorzutäuschen, dass man sich in einem anderen Land aufhält. Auch so liesse sich auf dem Papier Werbung umgehen, da laut Amazon beispielsweise Kundinnen und Kunden in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg oder auch Portugal derzeit keine Einblendungen bekommen.