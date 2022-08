Prime Video und Co.: Die wichtigen Streamingdienste im Kostenvergleich

In der Vergangenheit hat der Anbieter schon mehrfach die Preise angehoben. In Nordamerika müssen Nutzerinnen und Nutzer etwa seit vergangenem Januar mehr zahlen. «Die Erhöhung in den USA hat keinen Einfluss auf eine globale Preisänderung und deutet auch nicht darauf hin», hatte der Dienst auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news damals erklärt. Der Service könnte jedoch womöglich Anfang 2023 auch hierzulande erneut nachjustieren. In Deutschland hatte Netflix zuletzt im Januar 2021 die Abo-Preise angehoben, zuvor im April 2019. Zudem testet der Dienst in mehreren Ländern gebührenpflichtige Modelle, um das unerlaubte Teilen von Accounts zu unterbinden. Es gibt jedoch noch keine Details über eine mögliche Einführung in Deutschland.