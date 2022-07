Die «Prince Charming»-Familie trauert

Unter seinem letzten Post finden sich zahlreiche Kommentare von schockierten Weggefährten. Sam Dylan (31), ebenfalls Teilnehmer der ersten Staffel, schreibt: «Ich kann es einfach nicht glauben, ich werde dich immer so in Erinnerung behalten wie du warst.» Alexander Schäfer, der Prince Charming der zweiten Staffel, schreibt: «Ich hoffe dir geht es gut dort wo du jetzt bist.» In ihren Stories trauerten auch Nicolas Puschmann (31), der Prince Charming der ersten Staffel, und Martin Angelo (28) mit anteilnehmenden Worten.