Prince Jackson und Molly Schirmang im Lässig-Look zur Gala

Unlängst deutete Prince Jackson auch seine Beteiligung an der Filmbiografie «Michael» über seinen Vater an, als er auf Instagram ein Foto über ein Produktionstreffen für den Film veröffentlichte. Sein Cousin Jaafar Jackson (27) wird in dem Film den «King of Pop» spielen. Jaafar Jackson ist der zweitjüngste Sohn des Songwriters, Produzenten und The-Jackson-Five-Mitglieds Jermaine Jackson (68), einem von Michael Jacksons Brüdern.