Prince und Paris Jackson gemeinsam bei Musical zu Ehren ihres Vaters

Prince Jackson (24) und seine Schwester Paris Jackson (23) haben am Dienstag die Eröffnungsveranstaltung von «MJ: The Musical» in New York City besucht. Die Broadway-Show handelt von der Karriere ihres verstorbenen Vaters Michael Jackson (1958-2009), vor allem die Zeit Anfang der 90er Jahre vor der «Dangerous World Tour» soll im Fokus stehen.