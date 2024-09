«Princess Charming»: Datingshow endet erstmals ohne Gewinnerin

Princess Charming bleibt erstmals solo

Seit Anfang Juli lief die vierte Staffel des Dating–Formats beim Streamingdienst RTL+. Ins Finale hatten es Marketing–Expertin Maike (30) aus Berlin sowie Barkeeperin Christine (28) aus Köln geschafft. Das Besondere daran: Maike und Prinzessin Lea teilten in der Vergangenheit bereits eine Affäre. In «Princess Charming» spielte Lea zuletzt daher mit dem Gedanken, sich erneut für ihre Ex zu entscheiden.