«Princess Charming»: Dritte Staffel startet mit bekannten Gesichtern

Die Princess

Madleen Matthias aus Weyhe bei Bremen, die im niederländischen Groningen wohnt und das Tanzen und in der Natur sein liebt, ist seit Dezember 2021 Single. Bislang hatte sie zwei Beziehungen, eine mit einem Mann und die andere mit einer Frau. «Ich glaube, ich suche mir unterbewusst die Frauen und Personen aus, bei denen eigentlich von Anfang an klar ist, dass sie emotional nicht erreichbar sind», sagt sie über ihren Single–Status. «Das ist ein Muster von mir, was ich mir wünsche zu durchbrechen. Die Show wird mich, diesbezüglich, bestimmt sehr viel lehren.» In der Vergangenheit wollten sich ihre Partner:innen «nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten», erzählt sie im RTL+–Interview weiter. Das sei so weit gegangen, dass sie von Zeit zu Zeit auf Nachfrage als «‹Schwester einer Freundin›» vorgestellt worden sei.