«Princess Charming» Irina Schlauch: Gastauftritt bei «Alles was zählt»

«Total wichtig, auch lesbische Storylines in Serien zu zeigen»

Auch Irina Schlauch scheint der Gastauftritt grossen Spass gemacht zu haben. «Ich finde es total wichtig, auch lesbische Storylines in Serien zu zeigen, weil das die Lebensrealität vieler Menschen in unserer Gesellschaft widerspiegelt - so wie meine», erzählt sie. Insbesondere für junge Frauen in ihrer sexuellen Orientierungsphase seien solche Geschichten wichtig: «Sie können sich in den Charakteren und Geschichten wiederfinden und werden ermutigt, zu sich und zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen.»