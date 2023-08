«Princess Charming»: Madleen sucht ab Anfang September die grosse Liebe

Manchmal wird Madleen zum «Wasserfall aus Worten»

Auch beim Flirten weiss Madleen, was sie will und was ihr wichtig ist. «Das wahrscheinlich grösste No-Go ist, wenn mir mein Gegenüber das Gefühl gibt, mir nicht richtig zuzuhören», verrät die Studentin im Gespräch mit RTL+. Manchmal habe sie «ein riesiges Mitteilungsbedürfnis», das sich zuweilen auch in einen «Wasserfall aus Worten» verwandeln könne. So zeigt die neue «Princess Charming» nach eigener Aussage «in dem Moment meine Liebe oder mein Interesse», weshalb es sie auch besonders verletzen würde, wenn sie dann nicht die volle Aufmerksamkeit ihres Gegenübers geniesst. «Wenn sie mir dann aber das Gefühl vermittelt, nicht zuzuhören, bricht mir das schon ein bisschen mein Herz», so Madleen.