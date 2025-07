«Princess Charming» Vanessa Borck: «Noch nie als queere Frau gedatet»

Können Sie sich weitere TV–Formate vorstellen?

Borck: Ja, aber ich würde in keine Formate gehen, die zu sexuell sind. Das ist einfach nicht so ganz mein Ding. Ich würde gerne an «Let's Dance» teilnehmen. Ich liebe tanzen und würde es gerne lernen. Und wenn bei «Princess Charming» mal eine Moderatorin gesucht wird, bin ich auch am Start. Aber es muss halt auch immer mit meinem Kind vereinbar sein: Es muss ein Format sein, bei dem ich meine Tochter sehen kann und davon gibt es ja auch nicht so viele.