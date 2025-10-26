Prinz Andrew: Auszug, bevor Prinz William und Kate umziehen

Die royale Immobilienfrage spitzt sich weiter zu: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) möchten mit ihren Kindern dauerhaft in die Forest Lodge im Windsor Great Park ziehen – doch zuvor soll der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (65) ausziehen, wie die «Daily Mail» berichtet.
Derzeit lebt Andrew nur rund anderthalb Kilometer entfernt – in der Royal Lodge, die er seit über zwei Jahrzehnten gemeinsam mit seiner Ex–Frau Sarah Ferguson (66) bewohnt. Laut der britischen Zeitung soll William klargemacht haben, dass sein Onkel die 30–Zimmer–Villa geräumt haben müsse, bevor die fünfköpfige Familie in die Nachbarschaft ziehe.
Neues Zuhause für die Thronfolger
Für Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) soll die Forest Lodge ein Neuanfang werden. Bereits im August 2022 war die Familie aus ihrem Apartment im Kensington Palace ins Adelaide Cottage gezogen, knapp fünf Kilometer entfernt.
Nun steht nach Abschluss der Renovierungsarbeiten der nächste Schritt bevor: Noch im November soll der Umzug in ihr neues «Forever Home» erfolgen – ein weitläufiges georgianisches Herrenhaus in idyllischer Lage, das den Thronfolgern die ländliche Ruhe bietet, die sie sich für ihre Kinder wünschen.
Wachsende Kritik an Prinz Andrew
Ursprünglich soll das Paar auch Interesse an der Royal Lodge selbst gezeigt haben. Doch Andrew weigert sich, das Anwesen zu verlassen. Sein Mietvertrag soll ihm ein 75–jähriges Wohnrecht garantieren, eine Zwangsräumung ist damit nicht möglich. Dennoch wächst der öffentliche Druck: Viele empören sich darüber, dass Andrew angeblich nur eine symbolische Miete für die prachtvolle Residenz zahlt.
Im Zuge des anhaltenden Skandals – Andrews Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) – hat der Sohn von Queen Elizabeth II. (1926–2022) bereits vor zwei Wochen auf seinen Titel als Herzog von York und weitere Ehrentitel verzichtet. Offiziell will er damit verhindern, dass persönliche Schlagzeilen von der Arbeit der britischen Königsfamilie ablenken. In der kürzlich erschienenen Biografie von Epstein–Opfer Virginia Giuffre (1983–2025) stehen die Vorwürfe gegen ihn erneut im Fokus. Andrew bestreitet weiterhin vehement jede Beteiligung an Straftaten.