Prinz Andrew: Auszug, bevor Prinz William und Kate umziehen

Im Zuge des anhaltenden Skandals – Andrews Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) – hat der Sohn von Queen Elizabeth II. (1926–2022) bereits vor zwei Wochen auf seinen Titel als Herzog von York und weitere Ehrentitel verzichtet. Offiziell will er damit verhindern, dass persönliche Schlagzeilen von der Arbeit der britischen Königsfamilie ablenken. In der kürzlich erschienenen Biografie von Epstein–Opfer Virginia Giuffre (1983–2025) stehen die Vorwürfe gegen ihn erneut im Fokus. Andrew bestreitet weiterhin vehement jede Beteiligung an Straftaten.