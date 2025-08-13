Prinz Andrew beschimpft Bauarbeiter vor seinem Anwesen

Prinz Andrew (65) sorgt mal wieder für Schlagzeilen – diesmal wegen Bauarbeiten vor seinem Zuhause, die dem in Ungnade gefallenen Sohn von Queen Elizabeth II. (1926–2022) so gar nicht in den Kram passen. Laut der britischen Zeitung «The Sun» soll der umstrittene Herzog von York sichtlich verärgert gewesen sein, als Bauarbeiter neue Bodenschwellen auf dem 1.943 Hektar grossen Anwesen des Windsor Great Park anlegten. Er soll die Arbeiter wüst beschimpft haben.