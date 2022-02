Prinz Andrew darf trotz Missbrauchsskandal mit der Queen in die Kirche

Kurz vor dem Gottesdienst kommen die Anwälte

Virginia Giuffre (38) beschuldigt Prinz Andrew in der Zivilklage, sie als 17-Jährige missbraucht zu haben. Der Royal weist sämtliche Anschuldigungen vehement zurück. Nur wenige Wochen vor dem Gedenkgottesdienst für seinen Vater soll Prinz Andrew am 10. März unter Eid im Fall Giuffre befragt werden. Das berichteten unter anderem «Sky News» und «The Telegraph» übereinstimmend. Die Befragung durch Giuffres Anwälte soll demnach an einem neutralen Ort in London stattfinden.