Prinz Andrew: Grosse Party für Sarah Ferguson abgesagt

Das britische Boulevard–Blatt «The Sun» berichtet, dass Andrew in Panik geriet, als die Forderungen nach seinem Rückzug aus dem royalen Leben immer lauter wurden. Prinz William (43) plant ausserdem einen weiteren Schritt: Er will seinen Onkel dauerhaft von allen royalen und staatlichen Events ausschliessen – auch von seiner eigenen Krönung, wenn er eines Tages König wird. Einem «Sunday Times»–Bericht zufolge sieht der Thronfolger Andrews Präsenz im royalen Leben als «Bedrohung» für die Monarchie. Sie könnte die falsche Botschaft an Missbrauchsopfer senden.