Prinz Andrew & Prinz Harry: Einer darf in Uniform um die Queen trauern

Darin heisst es, dass Prinz Harry auch weiterhin keine Uniform tragen darf, sollte er sich dazu entscheiden, einer der Zeremonien und Prozessionen zu Ehren der verstorbenen Monarchin beizuwohnen. Anders sehe das ausgerechnet beim in Ungnade gefallenen Prinz Andrew aus: Als «besondere Form der Ehrerweisung» dürfe dieser sich demnach in seine Paradeuniform hüllen, wenn der Sarg von Elizabeth II. nach einer Prozession vom Buckingham Palast in der Westminster Hall in London aufgebahrt wird. Dort wird er ab Mittwoch (14. September) und bis zum Staatsbegräbnis am 19. September ruhen.