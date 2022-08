Das Interview inspirierte das Team um Komiker Kieran Hodgson zu dem satirischen TV-Musical «Prince Andrew: The Musical», das im Rahmen der 40-jährigen Jubiläumsreihe des Senders Channel 4, «Truth or Dare» (Dt. «Wahrheit oder Pflicht»), ausgestrahlt werden soll. Wie die «Associated Press» weiter meldet, soll das Interview, das als PR-Katastrophe für den Duke of York gilt, in dem Musical «neu inszeniert» werden. Kritiker hatten dem Prinzen unter anderem vorgeworfen, er zeige kein Mitgefühl für die Missbrauchsopfer des im Gefängnis verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019).