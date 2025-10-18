Prinz Andrew: So sehr drängten ihn Charles und William zum Rücktritt

Dabei ist die Angelegenheit für Charles und William noch nicht komplett erledigt. Beide sollen «begierig» darauf sein, Andrew aus der Royal Lodge zu bekommen – dem herrschaftlichen 30–Zimmer–Anwesen in Windsor, das nur einen halben Kilometer vom neuen Zuhause von William und Kate entfernt liegt. Doch Andrew hat dort einen «wasserdichten» Mietvertrag bis 2078. Der Palast hatte bereits versucht, ihm durch Streichung seiner Finanzierung und Sicherheitskosten das Leben schwer zu machen. Bislang ohne Erfolg.