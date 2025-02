Prinz Andrew wird 65: Vom Lieblingskind der Queen zum Skandalroyal

Zu den neuen Negativschlagzeilen kommt laut britischen Medienberichten ein anhaltender Streit zwischen Charles und Andrew um die Royal Lodge in Windsor. Der in Ungnade gefallene Herzog von York weigert sich angeblich hartnäckig, das 30–Millionen–Pfund–Anwesen zu verlassen, in dem er mit Fergie lebt. Der König hat seinem jüngeren Bruder offenbar vorgeschlagen, in das kleinere Frogmore Cottage umzuziehen, was dieser ablehnt.