Prinz Andrew: Wird die Royal Lodge erneut zum Streitpunkt mit Charles?

Flammt der Streit um die Royal Lodge wieder auf? Prinz Andrew (64) hatte sich im vergangenen Jahr geweigert, aus seinem Zuhause in Windsor auszuziehen. Der «Daily Mirror» berichtete im Oktober 2023 dann von einer Vereinbarung zwischen König Charles III. (75) und seinem jüngeren Bruder. Der in Ungnade gefallene Herzog von York soll darin versichert haben, dass er die notwendigen Mittel aufbringen kann, um dringend benötigte Reparaturen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro an dem königlichen Anwesen mit 30 Zimmern durchzuführen. Sein Verbleib in dem Anwesen soll damit gesichert gewesen sein.