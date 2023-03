Prinz Archie und Prinzessin Lilibet: Palast ändert Homepage

Harry und Meghan hatten sich zunächst dagegen entschieden

Harry und Meghan sind seit 2018 verheiratet und 2020 in die USA ausgewandert. Lilibet «Lili» Diana kam am 4. Juni 2021 in Santa Barbara, Kalifornien zur Welt. Ihr grosser Bruder Archie Harrison (3) erblickte am 6. Mai 2019 in England das Licht der Welt. Nach dessen Geburt hatten Harry und Meghan allerdings deutlich gemacht, dass sie sich gegen einen Prinzentitel für ihren Erstgeborenen entschieden hatten. Dies ist nun offenbar hinfällig.