Prinz Archie und Prinzessin Lilibet: So kamen sie zu ihren Titeln

Royals leben in den USA

Harry und Meghan sind seit 2018 verheiratet und 2020 in die USA ausgewandert. Lilibet «Lili» Diana kam am 4. Juni 2021 in Santa Barbara, Kalifornien zur Welt. Ihr grosser Bruder Archie Harrison (3) erblickte am 6. Mai 2019 in London das Licht der Welt.