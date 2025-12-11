Prinz Carl Philip ohne Prinzessin Sofia bei Nobelpreis-Zeremonie

Über ein angebliches Angebot von Epstein, sie bei einer Schauspielausbildung zu unterstützen, heisst es nun offiziell: «Prinzessin Sofia hat sich weder für eine Schauspielausbildung beworben noch eine solche absolviert.» Sofia hat auch eine angebliche Einladung auf Epsteins private Insel in der Karibik nicht angenommen, wie «Aftonbladet» weiter berichtet. Die Prinzessin habe seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu der betreffenden Person, so der Hof abschliessend.