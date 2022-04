Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia: Besuch von Prinzessin Beatrice

Der Grund für den Besuch der britischen Royals in Schweden ist die World Dyslexia Assembly, die Welt-Legasthenie-Versammlung, die in Kürze in Stockholm stattfindet. Wie es in dem Post heisst, lädt die Stiftung des schwedischen Prinzenpaares gemeinsam mit der Wohltätigkeitsorganisation Made By Dyslexia «Akteure aus der gesamten Gesellschaft ein, sich für eine integrativere Gesellschaft für Legastheniker einzusetzen». Carl Philip und Sofia bedanken sich bei Prinzessin Beatrice, «die sich seit langem für Legastheniker einsetzt», und ihrem Ehemann, «der sich uns angeschlossen hat».