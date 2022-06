Prinz Charles dankt seiner «Mami» und denkt an «Papa»

Nachdem er gemeinsam mit seiner Ehefrau Camilla (74) die Bühne betreten hatte, wandte er sich an die anwesenden Besucherinnen und Besucher sowie das Publikum vor den Fernsehgeräten. «Eure Majestät, Mami», eröffnete Charles die gleichfalls heitere Ansprache zu aufbrandendem Applaus. Die grosse Feier am Samstagabend sowie «die Wärme und Zuneigung» am Jubiläumswochenende seien die Art und Weise, wie die Familie, das Land, das Commonwealth «und eigentlich die ganze Welt» der Königin danke.