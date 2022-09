Prinz Charles: Ein Gorillababy wird zur Herzensangelegenheit

Die Taufzeremonie fand am 2. September im Rahmen einer mehrstündigen Veranstaltung in Ruanda statt, bei der Charles virtuell zugeschaltet wurde. Darin erklärt er auch den Hintergrund seiner Namenswahl: «Der Name, den ich ihm gebe, ist Ubwuzuzanye, was Harmonie bedeutet, da die Wiederherstellung der Harmonie zwischen Natur, Mensch und Planet das kritischste Problem ist, mit dem die Menschheit konfrontiert ist.»