Prinz Charles: Liebevolle Geste für seine zukünftige «Queen Consort»

Queen Elizabeth II. hatte am vergangenen Wochenende verkündet, dass die Herzogin von Cornwall nach der Thronbesteigung von Prinz Charles den Titel «Queen Consort», also Königsgemahlin, tragen soll. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage, die «Mail Online» in Auftrag gegeben hat, befürworten 55 Prozent der Briten diesen Schritt. Nur 28 Prozent waren dagegen.