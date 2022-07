Prinz Charles und Herzogin Camilla strahlen bei Blumen-Ausstellung

Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (75) haben sich am Mittwoch (27. Juli) von ihrer besten Seite präsentiert. Bei sonnigem Wetter besuchten die beiden die Sandringham Flower Show in Norfolk, wie zahlreiche Fotos beweisen. Es ist das erste Mal seit 2019, dass das royale Paar sich bei der Blumen-Ausstellung zeigt. In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Event wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Charles und Camilla fuhren in einer Kutsche vor, wie die «Daily Mail» berichtet.