Prinz Charles will sich der «schwierigen Vergangenheit» stellen

Gedenken an die Opfer der Residential Schools

Nach der Rede besuchen Charles und Camilla die Heart Gardens auf dem Gelände des Government House, die im Gedenken an die Opfer des Internatssystem der Residential Schools angelegt wurden. Bis Mitte der Neunziger waren mehr als 150.000 indigene Kinder in Kanada von ihren Eltern getrennt und in Internate gesteckt worden. 2021 waren Hunderte Kinderleichen der kanadischen Urbevölkerung in der Nähe früherer Internate gefunden worden. Der oberste Gerichtshof Kanadas stufte diese Praxis als kulturellen Völkermord ein.