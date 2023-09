Das grosse Jubiläumswochenende

Am 15. und 16. September findet das grosse Jubiläumswochenende statt. Der Jubiläumstag selbst am Freitag wird mit einem Dankgottesdienst eröffnet und endet mit einem grossen Jubiläumsdinner im Palast. Zahlreiche königliche Gäste aus den anderen Königshäusern werden zu den Feierlichkeiten erwartet. Am Samstag wird es dann eine Kutschfahrt durch Stockholm geben und im Anschluss ein Open–Air–Konzert am Fusse des Palasts.