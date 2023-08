Prinz Daniel von Schweden (49) leidet seit seiner Geburt an einer Krankheit, die seine Nierenfunktion beeinträchtigt. 2009 wurde dem Ehemann von Kronprinzessin Victoria (46) eine Niere seines Vaters transplantiert. In einem Interview spricht der Royal nun offen wie nie über seine Gesundheit. Anlässlich seines 50. Geburtstags am 15. September stand Prinz Daniel für die TV–Sendung «Prins Daniel 50 år» (dt. «50 Jahre Prinz Daniel») der schwedischen Journalistin Carina Bergfeldt Rede und Antwort.